На Тернопільщині правоохоронці замість вибухівки знайшли «мінувальника» місцевої школи

Псевдомінувальник, який анонімно повідомив про вибуховий пристрій, тепер очікує суду.

На Тернопільщині правоохоронці затримали псевдомінувальника, який повідомив про вибухівку у машині біля місцевої школи. Проте на за вказаним місцем вибухівку спеціалісти не знайшли, проте розшукали жартівника, – розповів начальник ГУ НП у Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Під час розслідування, поліцейські швидко встановили та затримали підозрюваного, яким виявився 40-річний житель Чортківського району. За подібні дії, загрозу громадській безпеці та витрати екстрених служб на виїзд, йому загрожує від 6 років до довічного позбавлення волі, а також відшкодування понад 60 тисяч гривень на користь держави.

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