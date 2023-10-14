Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особа не може бути притягнута до відповідальності за ст. 130, якщо вона діяла через крайню необхідність – рішення суду

Апеляційний суд вказав, за якої умови можна уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Прикордонній службі розширять повноваження, - на розгляд Ради подали законопроект

Депутати від «Слуги народу» пропонують змінити закон про прикордонний контроль та надати більше прав Прикордонній службі.

Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт на вилучений у адвоката телефон, вказавши, що заходи з боку правоохоронців щодо адвокатів мають бути чітко обмеженими

АП ВАКС скасувала арешт на мобільний телефон адвоката, вказавши, що висновки слідчого судді про недоведеність фактів зберігання на носіях адвокатської таємниці є помилковими.

Спеціальні перевірки чиновників повертаються: які документи потрібно подати

Особи, призначені на посади в період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки мають подати низку документів, у тому числі декларацію.

Після скасування слідчим суддею арешту Автокрана підприємство намагалося його повернути і стягнути шкоду з поліції: що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд виснував, що арештований Автокран не перебував у доступності працівників Нацполіції, що утруднювало його вилучення і повернення позивачеві.

  1. В Україні

На Тернопільщині правоохоронці замість вибухівки знайшли «мінувальника» місцевої школи

22:58, 14 жовтня 2023
Псевдомінувальник, який анонімно повідомив про вибуховий пристрій, тепер очікує суду.
На Тернопільщині правоохоронці замість вибухівки знайшли «мінувальника» місцевої школи
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На Тернопільщині правоохоронці затримали псевдомінувальника, який повідомив про вибухівку у машині біля місцевої школи. Проте на за вказаним місцем вибухівку спеціалісти не знайшли, проте розшукали жартівника, – розповів начальник ГУ НП у Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Під час розслідування, поліцейські швидко встановили та затримали підозрюваного, яким виявився 40-річний житель Чортківського району. За подібні дії, загрозу громадській безпеці та витрати екстрених служб на виїзд, йому загрожує від 6 років до довічного позбавлення волі, а також відшкодування понад 60 тисяч гривень на користь держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду