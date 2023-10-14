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Особа не може бути притягнута до відповідальності за ст. 130, якщо вона діяла через крайню необхідність – рішення суду

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Прикордонній службі розширять повноваження, - на розгляд Ради подали законопроект

Депутати від «Слуги народу» пропонують змінити закон про прикордонний контроль та надати більше прав Прикордонній службі.

Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт на вилучений у адвоката телефон, вказавши, що заходи з боку правоохоронців щодо адвокатів мають бути чітко обмеженими

АП ВАКС скасувала арешт на мобільний телефон адвоката, вказавши, що висновки слідчого судді про недоведеність фактів зберігання на носіях адвокатської таємниці є помилковими.

Спеціальні перевірки чиновників повертаються: які документи потрібно подати

Особи, призначені на посади в період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки мають подати низку документів, у тому числі декларацію.

Після скасування слідчим суддею арешту Автокрана підприємство намагалося його повернути і стягнути шкоду з поліції: що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд виснував, що арештований Автокран не перебував у доступності працівників Нацполіції, що утруднювало його вилучення і повернення позивачеві.

  1. В Україні

Стало можливим розлучитися онлайн: покрокова інструкція

22:29, 14 жовтня 2023
Офіційне розірвання шлюбу все ще можливе тільки в офлайн-форматі.
Стало можливим розлучитися онлайн: покрокова інструкція
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Онлайн-розлучення – нова можливість для українців, які прагнуть завершити свій шлюб. Хоча офіційне розірвання шлюбу все ще можливе тільки в офлайн-форматі під час особистої присутності, подання заяви на розлучення тепер доступне онлайн завдяки порталу державних послуг.

Українці, які розглядають опцію онлайн-розлучення, можуть отримати електронне свідоцтво про розірвання шлюбу через портал «Дія». Це електронне свідоцтво матиме таку ж юридичну силу, як і традиційний паперовий варіант.

Процес подання заяви на розлучення онлайн наступний:

  • Зайдіть на сайт Електронний суд.
  • Зареєструйтеся на порталі, використовуючи вашу електронну пошту та електронно-цифровий підпис, або використовуйте «Дію».
  • Подайте позовну заяву та завантажте всі необхідні документи.
  • Оплатіть судовий збір через портал.

Після успішного подання заяви ви зможете використовувати Електронний суд для відстеження прогресу справи, отримувати повідомлення на вашу електронну пошту та бути в курсі дат судових засідань. Онлайн-сервіс робить процес розлучення більш зручним і доступним для українців.

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