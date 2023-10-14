Стало можливим розлучитися онлайн: покрокова інструкція

Онлайн-розлучення – нова можливість для українців, які прагнуть завершити свій шлюб. Хоча офіційне розірвання шлюбу все ще можливе тільки в офлайн-форматі під час особистої присутності, подання заяви на розлучення тепер доступне онлайн завдяки порталу державних послуг.
Українці, які розглядають опцію онлайн-розлучення, можуть отримати електронне свідоцтво про розірвання шлюбу через портал «Дія». Це електронне свідоцтво матиме таку ж юридичну силу, як і традиційний паперовий варіант.
Процес подання заяви на розлучення онлайн наступний:
- Зайдіть на сайт Електронний суд.
- Зареєструйтеся на порталі, використовуючи вашу електронну пошту та електронно-цифровий підпис, або використовуйте «Дію».
- Подайте позовну заяву та завантажте всі необхідні документи.
- Оплатіть судовий збір через портал.
Після успішного подання заяви ви зможете використовувати Електронний суд для відстеження прогресу справи, отримувати повідомлення на вашу електронну пошту та бути в курсі дат судових засідань. Онлайн-сервіс робить процес розлучення більш зручним і доступним для українців.
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