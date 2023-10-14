Стало можливим розлучитися онлайн: покрокова інструкція

Офіційне розірвання шлюбу все ще можливе тільки в офлайн-форматі.

Онлайн-розлучення – нова можливість для українців, які прагнуть завершити свій шлюб. Хоча офіційне розірвання шлюбу все ще можливе тільки в офлайн-форматі під час особистої присутності, подання заяви на розлучення тепер доступне онлайн завдяки порталу державних послуг.

Українці, які розглядають опцію онлайн-розлучення, можуть отримати електронне свідоцтво про розірвання шлюбу через портал «Дія». Це електронне свідоцтво матиме таку ж юридичну силу, як і традиційний паперовий варіант.

Процес подання заяви на розлучення онлайн наступний:

Зайдіть на сайт Електронний суд.

Зареєструйтеся на порталі, використовуючи вашу електронну пошту та електронно-цифровий підпис, або використовуйте «Дію».

Подайте позовну заяву та завантажте всі необхідні документи.

Оплатіть судовий збір через портал.

Після успішного подання заяви ви зможете використовувати Електронний суд для відстеження прогресу справи, отримувати повідомлення на вашу електронну пошту та бути в курсі дат судових засідань. Онлайн-сервіс робить процес розлучення більш зручним і доступним для українців.

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