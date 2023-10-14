Стало возможным развестись онлайн: пошаговая инструкция

Официальное расторжение брака все еще возможно только в офлайн-формате.

Онлайн-развод - новая возможность для украинцев, которые стремятся завершить свой брак. Хотя официальное расторжение брака все еще возможно только в офлайн-формате при личном присутствии, подача заявления на развод теперь доступна онлайн благодаря порталу государственных услуг.

Украинцы, которые рассматривают опцию онлайн-развода, могут получить электронное свидетельство о расторжении брака через портал "Дія". Это электронное свидетельство будет иметь такую же юридическую силу, как и традиционный бумажный вариант.

Процесс подачи заявления на развод онлайн следующий:

Зайдите на сайт Электронный суд.

Зарегистрируйтесь на портале, используя вашу электронную почту и электронно-цифровую подпись, или используйте "Дію".

Подайте исковое заявление и загрузите все необходимые документы.

Оплатите судебный сбор через портал.

После успешной подачи заявления вы сможете использовать Электронный суд для отслеживания прогресса дела, получать уведомления на вашу электронную почту и быть в курсе дат судебных заседаний. Онлайн-сервис делает процесс развода более удобным и доступным для украинцев.

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