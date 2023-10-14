У ДПС нагадали, скільки років можна використовувати апаратний РРО

Строк служби реєстраторів розрахункових операцій встановлює виробник цієї продукції.

Податкова служба у Донецькій області нагадала, скільки років можна використовувати апаратний РРО.

Так, відповідно до п. 2 Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 №601, строк служби - це строк, протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатність реєстратора розрахункових операцій, у тому числі комплектувальних виробів та його складових частин, збереження інформації у фіскальній пам’яті за умови дотримання користувачем вимог експлуатаційних документів.

Строк служби реєстраторів розрахункових операцій встановлює виробник цієї продукції.

Якщо виробником (постачальником) не встановлено строку служби (а це здебільшого стосується старих моделей касових апаратів), потрібно керуватися нормою щодо семирічного з моменту введення в експлуатацію, але не більше дев’яти років від дати випуску, строку служби апарата.

Раніше ми писали, чи потрібно нотаріусу при розрахунках за послуги в готівковій формі застосовувати РРО.

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