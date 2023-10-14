У Туреччині знайшли мертвим російського топдипломата, — ЗМІ

У своєму готельному номері був знайдений мертвим керівник департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС рф Ніколай Кобринець.

В одному з готелів Стамбула 13 жовтня знайшли мертвим главу департаменту загальноєвропейської співпраці МЗС рф Миколу Кобринця. Про це повідомляє газета Hurriyet.

Як пише видання, російський дипломат прибув до столиці Туреччини напередодні для того, аби взяти участь у зустрічі послів.

Зазначається, що Кобринець не прийшов за зібрання. Колеги зацікавилися його відсутністю й вирішили зателефонувати, а коли не змогли додзвонитися, то звернулися до готелю. Персонал зайшов у номер дипломата та виявив тіло.

Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть. За попередніми даними, Кобринець помер від серцевого нападу. Тіло доставили в морг для встановлення точної причини смерті. Розпочато розслідування.

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