У Варшаві чоловік погрожував підірвати себе

Чоловік виліз на пам'ятник жертвам Смоленської катастрофи та погрожував підривом.

На центральній площі міста Варшава у Польщі невідомий чоловік погрожував підірвати себе. Попередньо, він виліз на пам'ятник жертвам Смоленської катастрофи. Інцидент стався за день до парламентських виборів в країні, – повідомляє PAP.

Після тривалих переговорів із поліцією та правоохоронними органами, чоловік, що перебував на пам'ятнику, здався правоохоронцям.

На місці події оперативно діяли контртерористичні підрозділи, а загалом взяли участь кілька сотень правоохоронців. Ситуація вдалося вирішити без жертв і матеріальних збитків, інцидент завершився затриманням чоловіка, який загрожував підірвати себе на пам'ятнику.

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