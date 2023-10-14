Вимагав вибачень від Зеленського: МЗС Польщі назвало реальну причину звільнення скандального речника

Спікера МЗС Польщі Лукаша Ясіну відсторонено від роботи після поширення дезінформації про організацію парламентських виборів за кордоном.

В травні цього року спікер Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна був відсторонений від роботи. Раніше скандальний речник зажадав від Президента України Володимира Зеленського вибачень і більшого каяття за Волинську трагедію. Міністерство закордонних справ Польщі офіційно заявило, що звільнення пов’язане з розповсюдженням дезінформації щодо організації парламентських виборів та референдумів для польських громадян, які проживають за кордоном.

Міністерство закордонних справ Польщі у своїй заяві зазначило, що нещодавно введені зміни дозволили окружним виборчим комісіям успішно обробляти голоси польських громадян, які голосують з-за кордону.

«Хоча кількість бажаючих взяти участь у парламентських виборах і референдумах за кордоном цього року є безпрецедентною, ми знаємо з досвіду минулих років, що окружні виборчі комісії, маючи таке ж навантаження, як і на цьогорічних виборах, змогли порахувати всі голоси. У Міністерстві закордонних справ переконані, що комітети засвоять стиль роботи, який дозволить їм це зробити. Через неправдиву інформацію про ступінь підготовки Міністерства закордонних справ до організації виборів за кордоном, надану речником МЗС, пана Лукаша Ясіну було негайно звільнено з посади», – йдеться у повідомленні.

Сам Лукаш Ясіна повідомив про завершення своєї роботи на посаді речника Міністерства закордонних справ і наголосив, що «прес-секретар — сапер, а будь-який сапер може підірватися на міні».

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