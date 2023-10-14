Требовал извинений от Зеленского: МИД Польши назвал реальную причину увольнения скандального спикера

Спикер МИД Польши Лукаш Ясина отстранен от работы после распространения дезинформации об организации парламентских выборов за рубежом.

В мае этого года спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина был отстранен от работы. Ранее скандальный спикер потребовал от Президента Украины Владимира Зеленского извинений и большего раскаяния за Волынскую трагедию. Министерство иностранных дел Польши официально заявило, что увольнение связано с распространением дезинформации по организации парламентских выборов и референдумов для польских граждан, проживающих за рубежом.

Министерство иностранных дел Польши в своем заявлении отметило, что недавно введенные изменения позволили окружным избирательным комиссиям успешно обрабатывать голоса польских граждан, голосующих из-за рубежа.

«Хотя количество желающих принять участие в парламентских выборах и референдумах за рубежом в этом году является беспрецедентным, мы знаем из опыта прошлых лет, что окружные избирательные комиссии, имея такую же нагрузку, как и на нынешних выборах, смогли посчитать все голоса. В Министерстве иностранных дел убеждены, что комитеты усвоят стиль работы, который позволит им это сделать. Из-за ложной информации о степени подготовки Министерства иностранных дел к организации выборов за рубежом, предоставленной спикером МИД, господин Лукаш Ясина был немедленно уволен с должности», – говорится в сообщении.

Сам Лукаш Ясина сообщил о завершении своей работы в должности спикера Министерства иностранных дел и подчеркнул, что «пресс-секретарь - сапер, а любой сапер может подорваться на мине».

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