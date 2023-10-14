Иностранцев смогут эвакуировать из Сектора Газа: Египет открыл пограничный пункт Рафах

Египет заключил соглашение об открытии пограничного пункта Рафах для иностранцев в Секторе Газа.

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Египет, Израиль и Соединенные Штаты договорились разрешить иностранцам, проживающим в секторе Газа, использовать пограничный пункт Рафах для выезда в Египет, – сообщает Times of Israel.

Это соглашение требует от Израиля воздержаться от военных действий в районах, через которые иностранцы будут путешествовать с палестинской территории. Переговоры также включали участие Катара, и получили одобрение палестинских террористических групп, в частности ХАМАС и Исламского джихада.

Важно отметить, что это соглашение не касается лиц, которых удерживает в заложниках группа ХАМАС.

Параллельно с этим соглашением, продолжаются переговоры по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через пограничный пункт, но пока что договоренности не достигнуты.

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