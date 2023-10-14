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  1. В Украине

В Украине увеличилась урожайность зерновых и зернобобовых культур: показатели

21:20, 14 октября 2023
Урожайность увеличилась до 46,0 ц/га, намолочено почти 35,6 миллионов тонн зерна.
В Украине увеличилась урожайность зерновых и зернобобовых культур: показатели
Источник фото: agropolit
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Украинские сельхозпредприятия празднуют впечатляющий урожайный сезон. Собранные зерновые и зернобобовые культуры с площади более 7,7 миллионов гектаров. Об этом сообщил секретарь Национального совета восстановления Украины от последствий войны Даниил Гетманцев. Урожайность выросла до 46,0 центнеров на гектар, что позволило собрать почти 35,6 миллионов тонн зерна, включая такие виды:

- Пшеница - 22,2 миллионов тонн.

- Ячмень - почти 5,9 миллионов тонн.

- Кукуруза - более 5,8 миллионов тонн.

- Горох - 396,8 тысяч тонн.

- Гречка - 188,8 тысяч тонн, установив исторический рекорд в независимой Украине.

- Просо - 162,4 тысяч тонн.

- Другие виды зерновых и зернобобовых культур - 929 тысяч тонн.

Масличные культуры также поражают своим урожаем. Собрано с площади более 6,7 миллионов гектаров почти 16,9 миллионов тонн, включая такие:

- Подсолнечник - более 9,0 миллионов тонн семян.

- Рапс - 4,0 миллионов тонн семян.

- Соя - почти 3,8 миллионов тонн.

Общий урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур составляет 52,5 миллионов тонн, что свидетельствует о росте производства на 5,8 миллионов тонн за последнюю неделю. Кроме того, Украина уже имеет более 4,602 тысячи тонн сладких корней сахарной свеклы.

Параллельно со сбором урожая продолжается осенний сев. Посеяно почти 3,7 миллионов гектаров озимых культур, включая 2,6 миллионов гектаров зерновых культур, и более 1,1 миллионов гектаров озимого рапса. Правительство и банковский сектор оказали поддержку сельскохозяйственным предприятиям, предоставляя им необходимые ресурсы для хозяйственной деятельности. С начала года, 11,5 тысяч украинских сельскохозяйственных предприятий получили банковские кредиты на сумму 59,3 миллиардов гривен. Из этой суммы 8,9 тысяч предприятий получили поддержку на 34,2 миллиарда гривен согласно программе «Доступные кредиты 5-7-9%».

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