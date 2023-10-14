В Україні збільшилася врожайність зернових і зернобобових культур: показники

Врожайність збільшилася до 46,0 ц/га, намолочено майже 35,6 мільйонів тонн зерна.

Джерело фото: agropolit

Українські сільгосппідприємства святкують вражаючий урожайний сезон. Зібрано зернові та зернобобові культури із площі понад 7,7 мільйонів гектарів. Про це повідомив секретар Національної ради відновлення України від наслідків війни Данило Гетманцев. Врожайність виросла до 46,0 центнерів на гектар, що дозволило зібрати майже 35,6 мільйонів тонн зерна, включаючи такі види:

Пшениця – 22,2 мільйонів тонн.

Ячмінь – майже 5,9 мільйонів тонн.

Кукурудза – понад 5,8 мільйонів тонн.

Горох – 396,8 тисяч тонн.

Гречка – 188,8 тисяч тонн, встановивши історичний рекорд в незалежній Україні.

Просо – 162,4 тисяч тонн.

Інші види зернових та зернобобових культур – 929 тисяч тонн.

Олійні культури також вражають своїм врожаєм. Зібрано з площі понад 6,7 мільйонів гектарів майже 16,9 мільйонів тонн, включаючи такі:

Соняшник – понад 9,0 мільйонів тонн насіння.

Ріпак – 4,0 мільйонів тонн насіння.

Соя – майже 3,8 мільйонів тонн.

Загальний врожай зернових, зернобобових та олійних культур становить 52,5 мільйонів тонн, що свідчить про зростання виробництва на 5,8 мільйонів тонн за останній тиждень. Крім того, Україна вже має понад 4,602 тисячі тонн солодких коренів цукрових буряків.

Паралельно зі збором врожаю триває осіння сівба. Посіяно майже 3,7 мільйонів гектарів озимих культур, включаючи 2,6 мільйонів гектарів зернових культур, і понад 1,1 мільйонів гектарів озимого ріпаку. Уряд та банківський сектор виявили підтримку сільськогосподарським підприємствам, надаючи їм необхідні ресурси для господарської діяльності. З початку року, 11,5 тисяч українських сільськогосподарських підприємств отримали банківські кредити на суму 59,3 мільярдів гривень. З цієї суми 8,9 тисяч підприємств отримали підтримку на 34,2 мільярда гривень згідно з програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

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