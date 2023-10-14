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Україна — Північна Македонія: де дивитися матч відбору на Євро-2024

14:40, 14 жовтня 2023
Матч Україна – Північна Македонія відбудеться 14 жовтня в Празі о 16:00 за київським часом.
Україна — Північна Македонія: де дивитися матч відбору на Євро-2024
Фото: iSport.ua
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У суботу, 14 жовтня, збірна України з футболу зустрінеться з командою Північної Македонії у матчі сьомого туру відбору на Євро-2024 у групі С. Поєдинок відбудеться у Празі о 16:00 за київським часом.

Уболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі місцевих телеканалів Суспільного.

Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.

Передматчева студія там розпочнеться о 14:45. Трансляція зустрічі буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Коментатуватимуть матч Вадим Скічко та Роберто Моралес.

Нагадаємо, що збірна України поступилася Італії у матчі відбору Євро-2024.

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