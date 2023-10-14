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  1. В Україні

На Хмельниччині покарали навідницю російських ракет

17:21, 14 жовтня 2023
Суд призначив жительці Хмельницької області 15 років за ґратами.
На Хмельниччині покарали навідницю російських ракет
Фото: Хмельницька обласна прокуратура
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У Хмельницькій області жінка, яка передавала ворогу інформацію про розташування військових об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури області, отримала 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє прокуратура області.

Жінку визнали винною у державній зраді.

Прокурори в суді довели, що з початку повномасштабної війни жінка через одну із соціальних мереж налагодила контакт із представником фсб рф.

Вона передавала йому інформацію про розташування військових об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, підприємств, що працюють на оборонний комплекс країни, місцезнаходження аеродромів та залізничних станцій по місту та області. За надання інформації жінка отримувала кошти.

У квітні минулого року за надісланими нею даними окупанти завдали ракетного удару по території Полонської ОТГ.

У соцмережах вона виправдовувала та вихваляла дії окупантів, закликала підтримувати армію рф та незаконні збройні формування.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині коригувальниця ворожих ракет отримала довічне ув'язнення. 

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