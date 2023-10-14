Пенсійний фонд розповідає, які комунальні пільги має вдова загиблого військового ЗСУ.

Зазначається, що пільги, які надаються вдові загиблого захисника України, визначено ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Однією з пільг є 50-відсоткова знижка на оплату комунальних послуг.

Пільга надається на такі послуги:

з управління багатоквартирним будинком;

з постачання та розподілу природного газу, електричної і теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;

на оплату абонентського обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньо-будинкових систем про надання комунальних послуг, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників, житлово-будівельний (житловий) кооператив, та витрат на комунальні послуги в такому будинку;

на придбання твердого палива і скрапленого газу (за умови наявності в житловому приміщенні пічного опалення).

При розрахунках плати за опалення та користування житлом площа, на яку надається знижка, становить 21 кв. м на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку оплати, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Якщо ж вдова є непрацездатною і її сім’я складається лише з непрацездатних осіб, 50-відсоткова знижка за користування газом для опалювання житла надається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку оплати, та 21 кв. м на сім’ю).

Пільга надається без урахування середньомісячного доходу.

Пільга щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо надається незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

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