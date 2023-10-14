Як дізнатися, чи готовий закордонний паспорт: інструкція

Державна міграційна служба нагадує, що перевірити, чи готовий закордонний паспорт, можна онлайн. Це можна зробити на сайті ДМСУ.
Інструкція, як перевірити, чи готовий закордонний паспорт:
- Зайдіть на офіційний сайт Державної міграційної служби.
- У розділі "Сервіси" оберіть вкладку "Перевірка стану оформлення документів".
- Заповніть форму: у першому пункті оберіть "Паспорт громадянина України для виїзду за кордон".
- Далі оберіть, для кого оформлювався паспорт - для дорослого чи для дитини
- Після цього потрібно ввести серію та номер документа. Очікуйте інформацію про те, чи готовий документ.
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