Як дізнатися, чи готовий закордонний паспорт: інструкція

Дізнатись можна на сайті міграційної служби.

Державна міграційна служба нагадує, що перевірити, чи готовий закордонний паспорт, можна онлайн. Це можна зробити на сайті ДМСУ.

Інструкція, як перевірити, чи готовий закордонний паспорт:

Зайдіть на офіційний сайт Державної міграційної служби.

офіційний сайт Державної міграційної служби. У розділі "Сервіси" оберіть вкладку "Перевірка стану оформлення документів".

вкладку "Перевірка стану оформлення документів". Заповніть форму: у першому пункті оберіть "Паспорт громадянина України для виїзду за кордон".

Далі оберіть, для кого оформлювався паспорт - для дорослого чи для дитини

Після цього потрібно ввести серію та номер документа. Очікуйте інформацію про те, чи готовий документ.

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