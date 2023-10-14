Президент Вірменії ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян офіційно ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду, підписаний ще 1998 року.

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду, який був раніше прийнятий парламентом країни. Це рішення було опубліковано на офіційному сайті президента.

Підписання закону про ратифікацію Римського статуту відбулося 13 жовтня. За цим актом президент Вірменії дав згоду на приєднання країни до Римського статуту МКС. Також, в рамках цього рішення, Вірменія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду над подіями, які мають задню дію на території країни, згідно зі статтею 12, частиною 3 Римського статуту.

«13 жовтня президент Республіки Вірменія Ваагн Хачатурян підписав заяву про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду, підписаного 17 липня 1998 року, і про прийняття заяви «Про визнання задньою силою юрисдикції Міжнародний кримінальний суд Республікою Вірменія» на підставі статті 12, частина 3 Статуту», – йдеться у повідомленні.

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