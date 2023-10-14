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  1. У світі

США можуть розгорнути в Ізраїлі підрозділ морської піхоти

13:15, 14 жовтня 2023
США готують додатковий підрозділ морської піхоти швидкого реагування для можливого розгортання в Ізраїлі.
США можуть розгорнути в Ізраїлі підрозділ морської піхоти
Джерело фото: mil.in.ua
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США готують 26-й експедиційний підрозділ морської піхоти, що є силами швидкого реагування, для можливого розгортання в Ізраїлі. Рішення ухвалили американські чиновники, – повідомляє CNN.

Зазначений підрозділ, який наразі знаходиться на борту десантного корабля USS Bataan, складається з понад 2000 морських піхотинців та моряків, які готові виконувати різноманітні спеціальні операції та здатні підтримувати масштабну евакуацію в разі необхідності. Серед основних завдань цієї морської експедиційної групи входять операції з евакуації та гуманітарна допомога.

Наказ про відправлення підрозділу до Ізраїлю ще не надходив, але офіційні особи з питань оборони наголошують, що Пентагон може швидко розгорнути додаткові сили та ресурси в регіоні, якщо це буде необхідно. Це рішення прийнято в контексті тривалого конфлікту між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.

«Що було дуже чітко, особливо в минулому році від наших військових США, так це те, що ми залишаємось здатними, спроможними та готовими динамічно та оперативно перекидати сили в регіон», — сказав один із чиновників виданню.

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