США могут развернуть в Израиле подразделение морской пехоты

США готовят дополнительное подразделение морской пехоты быстрого реагирования для возможного развертывания в Израиле.

Источник фото: mil.in.ua

США готовят 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты, являющееся силами быстрого реагирования, для возможного развертывания в Израиле. Решение приняли американские чиновники, – сообщает CNN.

Указанное подразделение, которое сейчас находится на борту десантного корабля USS Bataan, состоит из более 2000 морских пехотинцев и моряков, которые готовы выполнять различные специальные операции и способны поддерживать масштабную эвакуацию в случае необходимости. Среди основных задач этой морской экспедиционной группы входят операции по эвакуации и гуманитарная помощь.

Приказ об отправке подразделения в Израиль еще не поступал, но официальные лица по вопросам обороны отмечают, что Пентагон может быстро развернуть дополнительные силы и ресурсы в регионе, если это будет необходимо. Это решение принято в контексте продолжающегося конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

«Что было очень четко, особенно в прошлом году от наших военных США, так это то, что мы остаемся способными, способными и готовыми динамично и оперативно перебрасывать силы в регион», – сказал один из чиновников изданию.

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