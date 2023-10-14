Президент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда

Президент Армении Ваагн Хачатурян официально ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, подписанный еще в 1998 году.

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, который был ранее принят парламентом страны. Это решение было опубликовано на официальном сайте президента.

Подписание закона о ратификации Римского статута состоялось 13 октября. По этому акту президент Армении дал согласие на присоединение страны к Римскому статуту МУС. Также, в рамках этого решения, Армения признает юрисдикцию Международного уголовного суда над событиями, которые имеют заднее действие на территории страны, согласно статье 12, части 3 Римского статута.

«13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и о принятии заявления «О признании задней силой юрисдикции Международный уголовный суд Республикой Армения» на основании статьи 12, часть 3 Устава», – говорится в сообщении.

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