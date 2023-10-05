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Як швидко відновити посвідчення водія онлайн або ж у сервісному центрі МВС

22:21, 5 жовтня 2023
Відновити втрачені документи можна як в сервісному центрі МВС, так і онлайн.
Як швидко відновити посвідчення водія онлайн або ж у сервісному центрі МВС
Джерело фото: facebook.com/hsc.gov.ua
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Громадяни, які загубили своє посвідчення водія або стали жертвами грабіжників можуть швидко відновити втрачені документи як в сервісному центрі МВС, так і онлайн. Про це розповіли у Головному сервісному центрі МВС.

Для відновлення посвідчення водія в сервісному центрі МВС необхідно здійснити попередній запис: онлайн або в терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

З талоном особа звертається до сервісного центру МВС та надає адміністратору паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації (дозволяється пред’явити в електронній формі в застосунку Дія), або посвідку на проживання та ідентифікаційний номер платника податків. У разі викрадення  – подається довідка з поліції. Орієнтовна вартість – 311 грн за бланк та адмінпослугу.

Замовлення посвідчення також доступне онлайн в застосунку Дія або в Електронному кабінеті водія. Для цього необхідно авторизуватися, заповнити всі поля, сплатити за послугу та обрати зручний спосіб отримання. Готовий документ кермувальник отримує в сервісному центрі МВС, або у відділенні Укрпошти на території України. Логістичні витрати поштовим перевізником обійдуться орієнтовно 294 грн. Також наявна можливість замовити кур’єрську доставку. Якщо відновлення посвідчення водія замовляється через Дію, отримання доступне виключно в сервісному центрі МВС.

Під час дії воєнного тану медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом не є обов’язковою.

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