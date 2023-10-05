ВПО у трьох областях можуть отримати виплати на оренду житла: подробиці

Благодійний фонд «Право на захист» спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців ініціюють надання фінансової допомоги для внутрішніх переселенців, які проживають у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях, на оренду житла. Програма передбачає відшкодування витрат на оренду житла протягом 6 місяців. Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Вимога до кандидатів участі у програмі – внутрішні переселенці та їхні родини, які змушені були змінити місце проживання після 24 лютого 2022 року і які ще не отримували фінансову допомогу на оренду житла від міжнародних організацій.
Кандидати повинні відповідати одній з наступних категорій:
- Мешкають у місцях, де є компактні зосередження переселенців і бажають продовжувати орендувати житло після завершення програми.
- Проживають у місцях компактного поселення, які планують розформувати.
- Знаходяться під загрозою виселення або втрати орендованого житла і відповідають хоча б одному з перерахованих нижче критеріїв вразливості.
- Родини, які нещодавно переїхали і не бажають проживати в місцях компактного поселення та мають хоча б один з перерахованих нижче критеріїв вразливості.
Офіційні критерії вразливості включають такі категорії:
- Родина, яка має лише одного з батьків із однією або більше дитиною віком до 18 років або особами похилого віку від 55 років.
- Родина, яку очолює одна самотня особа похилого віку від 55 років або особа похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років.
- Родина з особами з особливими потребами.
- Сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу (з документальним підтвердженням).
Подання заявок можливе тільки за особистої присутності всіх членів родини у пункті збору даних.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.