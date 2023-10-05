ВПО у трьох областях можуть отримати виплати на оренду житла: подробиці

ВПО у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях можуть отримати грошову допомогу на оренду житла.

Благодійний фонд «Право на захист» спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців ініціюють надання фінансової допомоги для внутрішніх переселенців, які проживають у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях, на оренду житла. Програма передбачає відшкодування витрат на оренду житла протягом 6 місяців. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Вимога до кандидатів участі у програмі – внутрішні переселенці та їхні родини, які змушені були змінити місце проживання після 24 лютого 2022 року і які ще не отримували фінансову допомогу на оренду житла від міжнародних організацій.

Кандидати повинні відповідати одній з наступних категорій:

Мешкають у місцях, де є компактні зосередження переселенців і бажають продовжувати орендувати житло після завершення програми.

Проживають у місцях компактного поселення, які планують розформувати.

Знаходяться під загрозою виселення або втрати орендованого житла і відповідають хоча б одному з перерахованих нижче критеріїв вразливості.

Родини, які нещодавно переїхали і не бажають проживати в місцях компактного поселення та мають хоча б один з перерахованих нижче критеріїв вразливості.

Офіційні критерії вразливості включають такі категорії:

Родина, яка має лише одного з батьків із однією або більше дитиною віком до 18 років або особами похилого віку від 55 років.

Родина, яку очолює одна самотня особа похилого віку від 55 років або особа похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років.

Родина з особами з особливими потребами.

Сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу (з документальним підтвердженням).

Подання заявок можливе тільки за особистої присутності всіх членів родини у пункті збору даних.

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