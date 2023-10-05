Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розширено форми компенсації за пошкодження квартир та будинків внаслідок бойових дій, щоб люди могли самі відбудовувати своє майно

Чинний Закон не дозволяє отримати компенсацію «живими» грошима для самостійного відновлення об’єкта нерухомості та придбання будівельної продукції.

Концепт посилення стійкості демократії стане основою дорожньої карти реформ, - Денис Шмигаль

Денис Шмигаль зазначив, що розроблений за ініціативою Президента Концепт посилення стійкості демократії в Україні — це рамковий документ, який стане основою дорожньої карти реформ.

Верховний Суд нагадав, що заборона оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР визнана неконституційною

Суд апеляційної інстанції послався на те, що адвокат подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яка не підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку, але Верховний Суд з таким висновком не погодився.

Прокуратура та податківці вилучили у підприємця 53 тисячі кг цукру в ході обшуку, а після закриття провадження виявилось, що цукор загубився, – що вирішив Верховний Суд стосовно повернення майна

У підприємця в ході обшуку вилучили 53 тисячі кг цукру, згодом закрили стосовно нього кримінальне провадження, але цукор так і не віддали – він звернувся до прокуратури з позовом про відшкодування шкоди, зазначивши, що це знищило його бізнес: що вирішив Верховний Суд.

Верховна Рада спростила процедуру списання військового майна

Новий закон встановить опис спрощеної процедури списання військового майна.

  1. В Україні

ВПО у трьох областях можуть отримати виплати на оренду житла: подробиці

17:27, 5 жовтня 2023
ВПО у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях можуть отримати грошову допомогу на оренду житла.
ВПО у трьох областях можуть отримати виплати на оренду житла: подробиці
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Благодійний фонд «Право на захист» спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців ініціюють надання фінансової допомоги для внутрішніх переселенців, які проживають у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях, на оренду житла. Програма передбачає відшкодування витрат на оренду житла протягом 6 місяців. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Вимога до кандидатів участі у програмі – внутрішні переселенці та їхні родини, які змушені були змінити місце проживання після 24 лютого 2022 року і які ще не отримували фінансову допомогу на оренду житла від міжнародних організацій.

Кандидати повинні відповідати одній з наступних категорій:

  • Мешкають у місцях, де є компактні зосередження переселенців і бажають продовжувати орендувати житло після завершення програми.
  • Проживають у місцях компактного поселення, які планують розформувати.
  • Знаходяться під загрозою виселення або втрати орендованого житла і відповідають хоча б одному з перерахованих нижче критеріїв вразливості.
  • Родини, які нещодавно переїхали і не бажають проживати в місцях компактного поселення та мають хоча б один з перерахованих нижче критеріїв вразливості.

Офіційні критерії вразливості включають такі категорії:

  • Родина, яка має лише одного з батьків із однією або більше дитиною віком до 18 років або особами похилого віку від 55 років.
  • Родина, яку очолює одна самотня особа похилого віку від 55 років або особа похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років.
  • Родина з особами з особливими потребами.
  • Сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу (з документальним підтвердженням).

Подання заявок можливе тільки за особистої присутності всіх членів родини у пункті збору даних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Жук
    Руслан Жук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Елла Катаєва
    Елла Катаєва
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Оксана Блажівська
    Оксана Блажівська
    член Вищої ради правосуддя