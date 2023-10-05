Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантної посади

Солом'янський райсуд Києва шукає помічника судді.

В Солом’янському районному суді м. Києва відкрита вакансія помічника судді - спеціалізація з розгляду справ та матеріалів в порядку, передбаченому ЦПК України, КАС України та іншими законодавчими актами в сфері цивільного та адміністративного судочинства, справ про порушення митних правил. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Вимоги до кандидата:

- Вища юридична освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста) за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»

- Досвід роботи не менше одного року

- Вільне володіння державною мовою (наявність Державного сертифікату про рівень володіння державною мовою)

- Відсутність судимості

«Резюме направляти на електронну адресу: [email protected]

Документи приймаються до 13.10.2023 року включно.

За додатковою інформацією звертатись за тел. 273-34-98, 249-79-29

В разі погодження керівництвом суду Вашої кандидатури на бажану посад, з Вами зв’яжеться працівник відділу кадрової роботи та управління персоналом Солом’янського районного суду міста Києва після закінчення терміну прийому резюме», - сказано у повідомленні.

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