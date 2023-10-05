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Volvo, British American Tobacco та ще 9 міжнародних компаній покинули у вересні російський ринок – KSE

17:45, 5 жовтня 2023
За вересень 2023 року росію покинули 11 великих міжнародних компаній.
Volvo, British American Tobacco та ще 9 міжнародних компаній покинули у вересні російський ринок – KSE
Джерело фото: depositphotos
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Протягом вересня 2023 року з російського ринку пішли 11 іноземних компаній, піднявши загальну кількість бізнесів, що покинули російську федерацію, до 284, тоді як майже 2000 інших продовжують функціонувати або розглядають можливість виходу. Про це йдеться в дослідженні, проведеному KSE Institute.

За результатами моніторингу, серед 11 міжнародних компаній, які повністю припинили свою діяльність в росії, включаючи Bilfinger (імовірно через внутрішню угоду з новим іноземним власником), British American Tobacco, Fletcher Hotels, IHI Corporation, Ingram Micro, Magna International, Mondi Group, National Investment Company, Ponsse PLC, PPG і Volvo Cars.

Троє інших компаній частково вийшли, продавши частину своїх місцевих активів: Philips, Softline International і Knorr-Bremse.

«Крім того, багато компаній стоять буквально на межі виходу, хоча поки не завершили цей процес остаточно, зокрема відомий виробник продуктів харчування Danone, холдингова компанія Ingka, що володіє мережею магазинів меблів і товарів для дому IKEA, південнокорейський виробник автомобілів Hyundai та інші», – йдеться в повідомленні KSE Institute.

Загалом, станом на 1 жовтня 2023 року 284 міжнародних компаній (що становить 8,1% від загальної кількості записів в базі KSE або 21,2% від компаній, які отримували дохід в росії в 2022 році) повністю завершили свою діяльність в росії.

Крім того, 1225 іноземних підприємств (35,1% від загальної кількості) зупинили операції і виразили намір покинути країну.

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