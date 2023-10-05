Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського

Під час засідання члени ВРП поцікавилися, чим займався суддя на круглому столі у Відні, куди виїхав на запрошення у березні 2023 року.

«Звичайне ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64%, - Рада ухвалить зміни до Бюджетного кодексу

Голова бюджетного Комітету Ради Роксолана Підласа розповіла, чи заберуть у громад «військовий ПДФО».

Прокуратура та податківці вилучили у підприємця 53 тисячі кг цукру в ході обшуку, а після закриття провадження виявилось, що цукор загубився, – що вирішив Верховний Суд стосовно повернення майна

У підприємця в ході обшуку вилучили 53 тисячі кг цукру, згодом закрили стосовно нього кримінальне провадження, але цукор так і не віддали – він звернувся до прокуратури з позовом про відшкодування шкоди, зазначивши, що це знищило його бізнес: що вирішив Верховний Суд.

Верховний Суд зазначив, що необхідно враховувати, аналізуючи вплив порушень порядку проведення процесуальних дій на доказове значення отриманих у їх результаті відомостей

Під час оцінки джерела доказів з точки зору його допустимості необхідно також переконатися, чи позначилися або могли позначитись процесуальні порушення, якщо вони були допущені, на достовірності та повноті відомостей, які містить дане джерело.

Вища рада правосуддя та ДСА знайшли гроші на придбання для судів 511 генераторів: але є нюанс

Не зовсім зрозуміло, як та що саме будуть закуповувати для судів.

  1. Суд інфо

ВРП звільнила суддю Господарського суду Києва Дмитра Баранова за власним бажанням

12:30, 5 жовтня 2023
Суддя Дмитро Баранов написав відповідну заяву.
ВРП звільнила суддю Господарського суду Києва Дмитра Баранова за власним бажанням
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У четвер, 5 жовтня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення судді за загальними обставинами. Про це йдеться на офіційному сайті ВРП.

ВРП вирішила звільнити Баранова Дмитра Олександровича з посади судді господарського суду міста Києва у зв’язку з поданням заяви за власним бажанням.

«Суддя підтвердив, що така заява була подана ним без стороннього впливу або примусу», - сказано у повідомленні.

Раніше Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Жук
    Руслан Жук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Елла Катаєва
    Елла Катаєва
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Оксана Блажівська
    Оксана Блажівська
    член Вищої ради правосуддя