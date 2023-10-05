ВРП звільнила суддю Господарського суду Києва Дмитра Баранова за власним бажанням

Суддя Дмитро Баранов написав відповідну заяву.

У четвер, 5 жовтня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення судді за загальними обставинами. Про це йдеться на офіційному сайті ВРП.

ВРП вирішила звільнити Баранова Дмитра Олександровича з посади судді господарського суду міста Києва у зв’язку з поданням заяви за власним бажанням.

«Суддя підтвердив, що така заява була подана ним без стороннього впливу або примусу», - сказано у повідомленні.

Раніше Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.