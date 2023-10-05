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  1. В Україні

Що буде зі щепленнями проти COVID-19 та кому слід робити додатковий бустер – у МОЗ відповіли

16:11, 5 жовтня 2023
У МОЗ зазначили, що основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень.
Що буде зі щепленнями проти COVID-19 та кому слід робити додатковий бустер – у МОЗ відповіли
Зображення: freepik.com
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Як ми раніше писали, МОЗ затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 на 2023-2024 роки.

Так, у Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Отримання двох доз первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців після первинної вакцинації.

«Три щеплення – це загальнорекомендований курс вакцинації проти COVID-19 для кожної людини. Наразі понад 880 тис. українців не зробили другу дозу та понад 12 млн – третє щеплення. Тобто не отримали бустерну дозу. Їх треба надолужити, щоб сформувати індивідуальний імунітет, який допоможе в разі інфікування перенести хворобу з нижчим ризиком розвитку ускладнень, особливо літнім людям та пацієнтам зі супутніми захворюваннями, які пригнічують імунітет», – пояснює заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін

Усі наступні щеплення після третього називають додатковим бустером (в деяких країнах він має назву «сезонний бустер»). Його рекомендує лікар пацієнтам із групи ризику тяжкого перебігу COVID-19. Потребу у додатковому бустерному щепленні визначає лікар з огляду на історію хвороби пацієнта та прийняті рекомендації МОЗ України.

Українці, які не належать до пріоритетної групи отримання додаткової бустерної дози, але їм необхідно отримати «додатковий бустер», наприклад, для поїздки у країни, де є вимоги мати додаткове щеплення, або ті, хто мають первинний курс вакцинації та виявили бажання отримати додатковий бустер, можуть зробити щеплення після консультації з сімейним лікарем в амбулаторії чи у пункті щеплення. Однак такі щеплення здійснюватимуться у разі достатньої кількості доз вакцини для забезпечення щепленнями осіб з групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, зазначили у МОЗ.

Наразі в Україні є понад 5 млн доз вакцини проти COVID-19. Щеплення залишаються безоплатними для кожного українця. Зробити вакцину можна у пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Також в Україні доступна вакцина проти COVID-19 для щеплення дітей з 5-річного віку.

Також у  Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що в Україні наразі не виявлено новий штам коронавірусу «Pirola».

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