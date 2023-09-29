В Україні затвердили рекомендації про вакцинацію від COVID-19

МОЗ затвердило стратегію вакцинації та бустерної вакцинації проти COVID-19 на 2023-2024 роки.

Міністерство охорони здоров'я затвердило стратегії вакцинації та бустерної вакцинації проти COVID-19 на 2023-2024 роки, яку розробила Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Згідно з новими рекомендаціями, загальний рекомендований курс вакцинації складається з трьох щеплень, включаючи первинну вакцинацію проти COVID-19 та перший бустер. Перший бустер рекомендовано вводити через 5 місяців після первинної вакцинації. Людям з групи ризику важкого перебігу COVID-19 рекомендується отримувати додатковий бустер, якщо після попереднього бустера пройшло більше 6 місяців. Потребу в додатковому бустерному щепленні визначатиме лікар з урахуванням стану пацієнта та епідеміологічної ситуації в країні.

Особи, які порушили схему вакцинації проти COVID-19 і не отримали другу дозу вакцини або перший бустер, повинні вакцинуватися якнайшвидше з дотриманням мінімального інтервалу до введення першого бустеру (принаймні 5 місяців для дорослих і 6 місяців для дітей). Подальші додаткові бустерні дози повинні вводитися згідно із рекомендаціями НТГЕІ.

Зараз вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безкоштовною для всіх бажаючих. Громадяни можуть записатися на щеплення через сімейного лікаря або в пунктах щеплень. Зокрема, вакцинація рекомендується для осіб з ослабленим імунітетом, супутніми захворюваннями, вагітних жінок, людей старше 60 років та тих, хто належить до групи ризику важкого перебігу і смерті від COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я наголошує на важливості вакцинації та бустерної вакцинації для підвищення імунного захисту та контролю над епідеміологічною ситуацією в Україні.

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