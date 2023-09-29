Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Зміна підходів до оплати праці держслужбовців в проекті Бюджету на 2024 рік – це спроба запустити пілотний проект

Закон стосовно реформи підходів в оплаті праці чиновників не ухвалять в 2023 році, але зарплати в 2024 році будуть рахувати по-новому.

Для призначення нових суддів у 2024 році може не вистачити грошей – ВРП

У Вищій раді правосуддя звернули увагу, що бюджет на 2024 рік не враховує можливість заповнення всіх посад суддів, на які вже оголошено конкурси

Депутати взялися виконувати рішення ЄСПЛ, який назвав порушенням Конвенції відсутність прокурора у справі про притягнення водія до адмінвідповідальності

До цього Велика Палата Верховного Суду відмовилася переглядати справу заявника після рішення ЄСПЛ, пославшись на те, що орган Національної поліції на стадії досудового оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення й так фактично виконує функцію обвинувачення.

Для запуску Служби дисциплінарних інспекторів потрібно додатково майже 9,8 млн. гривень

Дисциплінарним інспекторам потрібні додаткові працівники, кабінети, ремонти та комп’ютери.

Судді столичної апеляції прислали клопотання з грошима в конверті

Суддя заявив про провокацію та втручання в здійснення правосуддя.

  1. В Україні

В Україні затвердили рекомендації про вакцинацію від COVID-19

19:26, 29 вересня 2023
МОЗ затвердило стратегію вакцинації та бустерної вакцинації проти COVID-19 на 2023-2024 роки.
В Україні затвердили рекомендації про вакцинацію від COVID-19
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Міністерство охорони здоров'я затвердило стратегії вакцинації та бустерної вакцинації проти COVID-19 на 2023-2024 роки, яку розробила Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Згідно з новими рекомендаціями, загальний рекомендований курс вакцинації складається з трьох щеплень, включаючи первинну вакцинацію проти COVID-19 та перший бустер. Перший бустер рекомендовано вводити через 5 місяців після первинної вакцинації. Людям з групи ризику важкого перебігу COVID-19 рекомендується отримувати додатковий бустер, якщо після попереднього бустера пройшло більше 6 місяців. Потребу в додатковому бустерному щепленні визначатиме лікар з урахуванням стану пацієнта та епідеміологічної ситуації в країні.

Особи, які порушили схему вакцинації проти COVID-19 і не отримали другу дозу вакцини або перший бустер, повинні вакцинуватися якнайшвидше з дотриманням мінімального інтервалу до введення першого бустеру (принаймні 5 місяців для дорослих і 6 місяців для дітей). Подальші додаткові бустерні дози повинні вводитися згідно із рекомендаціями НТГЕІ.

Зараз вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безкоштовною для всіх бажаючих. Громадяни можуть записатися на щеплення через сімейного лікаря або в пунктах щеплень. Зокрема, вакцинація рекомендується для осіб з ослабленим імунітетом, супутніми захворюваннями, вагітних жінок, людей старше 60 років та тих, хто належить до групи ризику важкого перебігу і смерті від COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я наголошує на важливості вакцинації та бустерної вакцинації для підвищення імунного захисту та контролю над епідеміологічною ситуацією в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді