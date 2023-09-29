Жінки-медики та жінки-фармацевти зможуть безперешкодно виїжджати за кордон – ДПСУ

Змін, пов’язаних з перетином кордону, для жінок, які мають стати на військовий облік, немає.

Джерело фото: ДПСУ

Жінки, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, зможуть виїжджати за кордон. На цьому наголосив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, змін, пов’язаних з перетином кордону, для жінок, які мають стати на військовий облік, немає.

«Обмеження продовжують діяти для чоловіків віком 18-60 років, а також для різних посадовців, що прописано в постанові Уряду №57. Ця норма стосується як чоловіків, так і жінок. Інших змін щодо обмеження в праві виїзду, в тому числі жінок, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, немає», – зауважив Андрій Демченко.

Як ми писали, у МОЗ роз’яснили, чи будуть зміни з 1 жовтня для жінок-медиків.

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