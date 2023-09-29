Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
На посаду судді КСУ від Верховної Ради претендує член ЦВК Олександра Кармаза

Відомий перший кандидат в судді Конституційного Суду від парламенту – це член Центральної виборчої комісії.

Стало відомо, хто увійде до Дорадчої групи, що відбиратиме кандидатів в судді Конституційного Суду, від парламенту

Завершився строк прийому документів на члена Дорадчої групи експертів, яка фільтруватиме майбутніх суддів Конституційного Суду – від Верховної Ради опубліковано дані лише про одну кандидатуру.

Етична рада визначила графік співбесід з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті З’їзду науковців-правників

Співбесіди з кандидатами від науковців-правників відбудуться з 5 по 10 жовтня.

ВП ВС: Відсутність регламентації права на оскарження відмови у відкритті дисциплінарного провадження щодо прокурора є розумним обмеженням, покликаним не перевантажувати судову систему

Велика Палата Верховного Суду пояснила, чому відсутність регламентації в національному законодавстві права на оскарження рішень про відмову у відкритті дисциплінарного провадження щодо прокурора чи оскарження рішення про визнання відсутності порушення вимог щодо несумісності прокурором є розумним обмеженням.

У Міністерстві фінансів повідомили, чому суддівський оклад буде й далі розраховуватися з прожиткового мінімуму 2 102 гривні

На такому підході до розрахунку посадового окладу судді наполягають Уряд та Президент.

  1. В Україні

Жінки-медики та жінки-фармацевти зможуть безперешкодно виїжджати за кордон – ДПСУ

13:52, 29 вересня 2023
Змін, пов’язаних з перетином кордону, для жінок, які мають стати на військовий облік, немає.
Жінки-медики та жінки-фармацевти зможуть безперешкодно виїжджати за кордон – ДПСУ
Джерело фото: ДПСУ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Жінки, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, зможуть виїжджати за кордон. На цьому наголосив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, змін, пов’язаних з перетином кордону, для жінок, які мають стати на військовий облік, немає.

«Обмеження продовжують діяти для чоловіків віком 18-60 років, а також для різних посадовців, що прописано в постанові Уряду №57. Ця норма стосується як чоловіків, так і жінок. Інших змін щодо обмеження в праві виїзду, в тому числі жінок, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, немає», – зауважив Андрій Демченко.

Як ми писали, у МОЗ роз’яснили, чи будуть зміни з 1 жовтня для жінок-медиків.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду