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На посаду судді КСУ від Верховної Ради претендує член ЦВК Олександра Кармаза

Відомий перший кандидат в судді Конституційного Суду від парламенту – це член Центральної виборчої комісії.

Стало відомо, хто увійде до Дорадчої групи, що відбиратиме кандидатів в судді Конституційного Суду, від парламенту

Завершився строк прийому документів на члена Дорадчої групи експертів, яка фільтруватиме майбутніх суддів Конституційного Суду – від Верховної Ради опубліковано дані лише про одну кандидатуру.

Етична рада визначила графік співбесід з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті З’їзду науковців-правників

Співбесіди з кандидатами від науковців-правників відбудуться з 5 по 10 жовтня.

ВП ВС: Відсутність регламентації права на оскарження відмови у відкритті дисциплінарного провадження щодо прокурора є розумним обмеженням, покликаним не перевантажувати судову систему

Велика Палата Верховного Суду пояснила, чому відсутність регламентації в національному законодавстві права на оскарження рішень про відмову у відкритті дисциплінарного провадження щодо прокурора чи оскарження рішення про визнання відсутності порушення вимог щодо несумісності прокурором є розумним обмеженням.

У Міністерстві фінансів повідомили, чому суддівський оклад буде й далі розраховуватися з прожиткового мінімуму 2 102 гривні

На такому підході до розрахунку посадового окладу судді наполягають Уряд та Президент.

  1. В Україні

Намагалася з’їсти хабар: ДБР затримало посадовців МСЕК та міської лікарні, які вимагали гроші у військового

13:36, 29 вересня 2023
Працівники ДБР та СБУ розкрили корупційну схему серед посадовців медичних установ у Самбірі і Турці.
Намагалася з’їсти хабар: ДБР затримало посадовців МСЕК та міської лікарні, які вимагали гроші у військового
Джерело фото: ДБР
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Співробітники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України спільно розкрили діяльність злочинної групи, до якої належали працівники Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Ця група вимагала хабар від військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батька, що надавало можливість завершити службу. Про це повідомили в ДБР.

Згідно зі звітом, голова Самбірської МСЕК та керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли оформити відповідні документи за суму $3,2 тис.

Гроші, як встановили правоохоронці, зловмисники отримували в трьох траншах. Однак під час передачі останньої частини коштів в місті Турка правоохоронці здійснили затримання «на гарячому» заступниці голови лікарсько-консультативної комісії.

Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей, намагаючись з'їсти $100. Проте правоохоронці завадили цьому, і гроші були вилучені. Затримані також інші учасники цієї злочинної групи.

Під час обшуків в місцях роботи та житла фігурантів правоохоронці вилучили гроші та документи.

Нагадаємо, НАЗК виявило необгрунтовані активи у самбірського воєнкома на понад 4,4 млн грн.

Крім того, суд обрав запобіжний захід працівнику Самбірського військкомату, якого підозрюють у катуванні та незаконному утриманні осіб.

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