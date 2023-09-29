Намагалася з’їсти хабар: ДБР затримало посадовців МСЕК та міської лікарні, які вимагали гроші у військового

Працівники ДБР та СБУ розкрили корупційну схему серед посадовців медичних установ у Самбірі і Турці.

Джерело фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України спільно розкрили діяльність злочинної групи, до якої належали працівники Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Ця група вимагала хабар від військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батька, що надавало можливість завершити службу. Про це повідомили в ДБР.

Згідно зі звітом, голова Самбірської МСЕК та керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли оформити відповідні документи за суму $3,2 тис.

Гроші, як встановили правоохоронці, зловмисники отримували в трьох траншах. Однак під час передачі останньої частини коштів в місті Турка правоохоронці здійснили затримання «на гарячому» заступниці голови лікарсько-консультативної комісії.

Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей, намагаючись з'їсти $100. Проте правоохоронці завадили цьому, і гроші були вилучені. Затримані також інші учасники цієї злочинної групи.

Під час обшуків в місцях роботи та житла фігурантів правоохоронці вилучили гроші та документи.

Нагадаємо, НАЗК виявило необгрунтовані активи у самбірського воєнкома на понад 4,4 млн грн.

Крім того, суд обрав запобіжний захід працівнику Самбірського військкомату, якого підозрюють у катуванні та незаконному утриманні осіб.

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