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Етична рада визначила графік співбесід з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті З’їзду науковців-правників

13:13, 29 вересня 2023
Співбесіди з кандидатами від науковців-правників відбудуться з 5 по 10 жовтня.
Етична рада визначила графік співбесід з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті З’їзду науковців-правників
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Етична рада 29 вересня 2023 року затвердила графік співбесід на єдину вакантну посаду члена Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Відтак, 5 жовтня співбесіди відбудуться з наступними кандидатами:

КВАША Оксана Олександрівна – професор, вчений секретар Інституту держави і права ім. В. М. Корецького. Кандидат спеціалізується на питаннях кримінального права та кримінології.

КОРОЛЬ Володимир Іванович – завідувач відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Бурчака Національної академії правових наук.

9 жовтня співбесіди відбудуться з кандидатами:

НАЗАРОВ Іван Володимирович – заступник голови тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, головний науковий співробітник відділу забезпечення інтеграції академічної та університетської правової науки та розвитку юридичної освіти Київського регіонального центру Національної академії правових наук. Спеціалізується на проблемах судочинства, адвокатури, правоохоронних органів.

КОВБАС Ігор Васильович - доцент кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Фахівець з питань адміністративного права, проблем публічних послуг, діяльності нотаріату. За сумісництвом кандидат працює юрисконсультом Чернівецької обласної організації політичної партії «Слуга народу».

РОЖНОВ Олег Вікторович – доцент кафедри цивільної юстиції та адвокатури Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого.

ОДЕРІЙ Олексій Володимирович – професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Донецького державного університету внутрішніх справ (м. Кропивницький).

СИЗА Наталія Петрівна – доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Т. Шевченка. У 2020-2022 роках – заступник голови Ради громадського контролю при ДБР. Кандидат спеціалізується на проблемах кримінального права, оперативно-розшукової діяльності.

10 жовтня співбесіди відбудуться з:

ФЕЛИК Василь Іванович - ректор Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія». Спеціалізується на адміністративно-правовому забезпеченні діяльності Національної поліції. У 2013 – 2014 роках кандидат працював на посаді начальника Управління МВС в Івано-Франківській області.

ДАВИДОВИЧ Ірина Ігорівна – доцент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Т. Шевченка. Кандидат спеціалізується на проблемах кримінального права.

Нагадаємо, що всього на посаду члена ВРП по квоті науковців-правників претендують 12 кандидатів.

Зазначимо, що 21 вересня відбулися співбесіди ще з трьома кандидатами на посаду члена ВРП по квоті науковців-правників.

Черговий З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ відбудеться у Києві 16 листопада 2023 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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