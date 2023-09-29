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  1. В Україні

Крим – це частина ширшої стратегії України – ЗМІ

22:00, 29 вересня 2023
В Криму почалася активна фаза наступальних операцій ЗСУ.
Крим – це частина ширшої стратегії України – ЗМІ
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Україна посилила ракетні та безпілотні атаки на тимчасово окупований росією Крим, спрямовуючи їх на знищення військової техніки, баз та ліній постачання. Активна фаза наступальних операцій почалася після чотирьох місяців триваючого контрнаступу на сході та півдні України, – повідомляє Bloomberg.

Після ліквідації передових систем протиповітряної оборони, які захищали Крим, Україна використовує крилаті ракети та безпілотники для атак на кораблі і штаб Чорноморського флоту рф. Також українські військові здійснили успішну атаку на бурові платформи, які використовувалися для радіолокаційної діяльності. Ці дії суттєво обмежили можливості російського флоту та розвідувальних операцій.

Ці операції становлять частину стратегії, спрямованої на заблокування ліній постачання, логістику та здатність росії проводити наступальні операції. Це підкреслює прогрес України у послабленні військових зусиль росії і вказує на загальну стратегічну мету країни – повернути Крим, який росія незаконно анексувала в 2014 році.

За словами чиновника, операції України в Криму є частиною ширшої стратегії, спрямованої на російські лінії постачання, логістику та здатність проводити наступальні операції.

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