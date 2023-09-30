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  1. В Україні

В Чернівцях зафіксували випадок сказу кота

07:20, 30 вересня 2023
Про всі випадки неприродної поведінки тварин закликають негайно повідомляти до державних установ ветеринарної медицини Чернівецької області.
В Чернівцях зафіксували випадок сказу кота
Зображення: freepik.com
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У Чернівцях фахівці зафіксували випадок сказу кота. Комісія Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, що діє при Чернівецькій РВА, 28 вересня затвердила план ветеринарно-санітарних комплексних заходів з ліквідації вогнища захворювання та недопущення його поширення.

Загрозливими визначені зони вулиць Магалянська, Січових Стрільців, Кобзарська в м. Чернівці.

Про всі випадки неприродної поведінки тварин закликають негайно повідомляти до державних установ ветеринарної медицини Чернівецької області.

Також у Держпродспоживслужбі наголосили, що за найменшої підозри на захворювання серед тварин потрібно звернутися до територіальних органів Держпродспоживслужби.

Крім того, варто негайно звернутися до лікаря після контакту (укусу або ослинення) з підозрілою твариною, оскільки при проявах клінічних ознак врятувати хворого, як правило, не вдається.

«Тільки вчасно і кваліфіковано проведена первинна хірургічна обробка ран та вакцинація проти сказу можуть вберегти потерпілих людей від смертельних наслідків», - підкреслили у Держпродспоживслужбі.

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