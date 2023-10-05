Майже 15 000 військових вважаються зниклими безвісти – МВС

У МВС заявили, що загалом понад 26 тисяч українців вважаються зниклими безвісти за особливих обставин.

Фото: armyinform.com.ua

Заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко повідомив, що на сьогодні вважаються безвісти зниклими за особливих обставин 11 000 цивільних і майже 15 000 військовослужбовців українців. Про це він сказав в ефірі Національного телемарафону.

«Нині понад 26 тис. осіб перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин. Із них 11 тис. - це цивільні, майже 15 тис. – військові», - сказав Тимченко.

Він додав, що дані про кожного зниклого безвісти ставлять на облік, ведуть реєстр.

«Ми співпрацюємо з Національною поліцією України, з Головним управлінням розвідки, які опікуються координацією пошуку», - заявив посадовець.

Тимченко уточнив, що на сьогодні майже 9 тис. сімей отримали виписки з Єдиного реєстру або зниклих безвісти.

Раніше Уряд передав повноваження від Мінреінтеграції до МВС з координації розшуку осіб, зниклих безвісти.

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