Майже 15 000 військових вважаються зниклими безвісти – МВС

Заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко повідомив, що на сьогодні вважаються безвісти зниклими за особливих обставин 11 000 цивільних і майже 15 000 військовослужбовців українців. Про це він сказав в ефірі Національного телемарафону.
«Нині понад 26 тис. осіб перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин. Із них 11 тис. - це цивільні, майже 15 тис. – військові», - сказав Тимченко.
Він додав, що дані про кожного зниклого безвісти ставлять на облік, ведуть реєстр.
«Ми співпрацюємо з Національною поліцією України, з Головним управлінням розвідки, які опікуються координацією пошуку», - заявив посадовець.
Тимченко уточнив, що на сьогодні майже 9 тис. сімей отримали виписки з Єдиного реєстру або зниклих безвісти.
Раніше Уряд передав повноваження від Мінреінтеграції до МВС з координації розшуку осіб, зниклих безвісти.
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