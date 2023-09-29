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  1. В Україні

Новий штам коронавірусу «Pirola» – у МОЗ пояснили, чи загрожує він Україні

12:04, 29 вересня 2023
МОЗ не виключає, що новий варіант коронавірусної інфекції з'явиться на території України.
Новий штам коронавірусу «Pirola» – у МОЗ пояснили, чи загрожує він Україні
Зображення: freepik.com
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Новий варіант коронавірусу (BA.2.86) вперше зафіксували в Ізраїлі. Зараз у світі виявили майже 100 тисяч спричинених ним випадків захворювання. Йдеться, зокрема, про випадки у Великій Британії, США, ПАР, Швеції, Франції, Португалії, Канаді, Таїланді, Швейцарії та Австралії.

Найпоширеніші симптоми: нежить, головний біль, втома, чхання та біль у горлі, рідше – подразнення очей і висипи.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, в Україні наразі не виявлено новий штам коронавірусу.

«Ми не виключаємо, що новий варіант коронавірусної інфекції з'явиться на території України. Враховуючи, що тисячі українців, які вимушено покинули свої домівки через війну, приїжджатимуть або повертатимуться додому з країн, де вже є новий штам», – Ігор Кузін.

У кожній області під час епідсезону 2023/24 спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб продовжать відбирати зразки, лабораторно досліджувати штами та вивчати мутації, які виникають.

У МОЗ наголосили, що єдиним дієвим способом забезпечення імунітету проти коронавірусної хвороби залишається вакцинація, особливо для людей, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання; вагітних, людей, старших за 60 років.

Вона є безоплатною у сімейного лікаря та пунктах щеплень. Загальний рекомендований курс з первинної вакцинації проти COVID-19 та першого бустера — це 3 щеплення.

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