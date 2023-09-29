Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Судді столичної апеляції прислали клопотання з грошима в конверті

Суддя заявив про провокацію та втручання в здійснення правосуддя.

У Міністерстві фінансів повідомили, чому суддівський оклад буде й далі розраховуватися з прожиткового мінімуму 2 102 гривні

На такому підході до розрахунку посадового окладу судді наполягають Уряд та Президент.

Стягнення з рахунків Пенсійного фонду, призначених для виплати пенсій, конкретних сум може поставити під загрозу функціонування Пенсійного фонду та нанести шкоду необмеженій кількості осіб: позиція ВС

Верховний Суд спробував знайти оптимальний баланс між функціонуванням Пенсійного фонду та ефективним виконанням судового рішення.

Чи можна притягнути водія електросамокату до відповідальності за ст. 130: позиція судів

Практика судів поки що не є єдиною.

Кількість суддів Вищого антикорупційного суду буде збільшена до 63 суддів

У ВАКС кажуть, що не встигають розглядати справи, відтак на нові посади суддів ВАКС відбудеться конкурс.

  1. В Україні

Україна протягом двох років буде повністю готова стати членом Євросоюзу, — Шмигаль

11:35, 29 вересня 2023
Прем’єр наголосив, що Україна докладає максимум зусиль для того, щоб стати повноправним членом ЄС і не миритиметься з повільним варіантом вступу.
Україна протягом двох років буде повністю готова стати членом Євросоюзу, — Шмигаль
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Україна протягом двох років буде повністю готова стати членом Євросоюзу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Politico.

Прем’єр наголосив, що Україна докладає максимум зусиль для того, щоб стати повноправним членом ЄС і не миритиметься з повільним варіантом вступу.

«Це надзвичайно важливо для всіх українців. Я впевнений, що протягом двох років ми будемо повністю готові стати частиною Європейського союзу», - сказав Шмигаль.

У той час як вісім країн отримали статус кандидата в ЄС, включаючи групу країн Західних Балкан, які роками чекали переходу до наступного кроку в процесі вступу, Шмигаль стверджує, що Україна є унікальним випадком.

«Ми хочемо бути повноправним членом, тому що Україна сьогодні є унікальною країною у світі, яка заплатила таку величезну ціну за своє бажання стати членом Європейського союзу. Жодна інша країна-кандидат на вступ до Європейського союзу ніколи не мала такої величезної підтримки населення - понад 90 відсотків українців, які бажають, хочуть і бажають стати повноправним членом Європи», - наголосив він.

Прем'єр також зазначив, що Україна виконала всі сім умов, висунутих Єврокомісією в червні 2022 року, щоб перейти до наступного етапу процесу вступу. Останньою була нещодавно ухвалена Кабміном постанова щодо визнання прав національних меншин.

«Ми очікуємо, що не пізніше жовтня ми зможемо мати позитивну ситуацію з оцінкою нашого прогресу з боку Європейської комісії та щоб Європейська рада могла проголосувати та прийняти рішення про початок переговорів з Україною», - додав Шмигаль.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді