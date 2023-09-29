СБУ затримала агентку фсб рф, яка коригувала атаки рф по ЗСУ

СБУ затримала російську агентку, яка «наводила» ворожий вогонь на підрозділи ЗСУ, що контратакують під Бахмутом.

Джерело фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ще одну агентку фсб рф, яка надавала координати для ворожих повітряних атак по позиціях ЗСУ в районі Бахмута, Донецька область. Зловмисниця була затримана після спроби передати розвідні дані агресору, – повідомили в СБУ.

Агентка фсб передавала російським окупантам координати 8 локацій українських військ, які пересувалися в напрямку передової, зокрема, цільовими об'єктами ворога були підрозділи ЗСУ, задіяні в контрнаступальних операціях у зазначеній області. Однак завдяки оперативній дії співробітників СБУ зловмисниця була викрита на початковому етапі її діяльності, і командування ЗСУ було своєчасно проінформовано про потенційні загрози.

За інформацією слідства, зловмисниця з Торецька, яку фсб розмістила під контролем на початку цього року. Вона була завербована російськими спецслужбами та передавала розвідні дані, щоб наводити ворожий вогонь на позиції ЗСУ.

Для приваблення цієї жінки до незаконної співпраці з російськими окупантами була задіяна інша співучасниця, яка представляла окупаційне «управління фсб по днр». Ця жінка обходила територію міста і навколишніх районів та конспектувала військові об'єкти ЗСУ.

За отриману інформацію вона сповіщала «зв'язкового» в месенджері і негайно видаляла повідомлення з телефону.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою та їй загрожує довічне ув'язнення. Співробітники СБУ провели контрдиверсійні заходи в Донецькій та Луганській областях за процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

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