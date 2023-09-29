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  1. У світі

Намагалася вкрасти сина, коли той мирився з дружиною: співачку Шер підозрюють у викраденні Елайджу Блу Олмана

10:36, 29 вересня 2023
Американська поп-зірка намагалася викрасти власного сина з готельного номера, коли він намагався примиритися зі своєю колишньою дружиною.
Намагалася вкрасти сина, коли той мирився з дружиною: співачку Шер підозрюють у викраденні Елайджу Блу Олмана
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Судові документи стверджують, що американська поп-зірка та актриса Шер нібито викрала свого сина Елайджа Блю Олмана в листопаді 2022 року, – повідомляє news.com.au.

За словами Марії Кінг, у готелі вони з чоловіком 12 днів намагалися «врятувати їхній шлюб», оскільки раніше обидва планували розлучитися.

Оллман раніше лікувався від наркозалежності та говорив про непрості стосунки не тільки з дружиною, а й з матір'ю. За власним зізнанням, він уперше спробував наркотики в 11 років.

Звинувачення було висунуто американській поп-зірці та актрисі в документах на розлучення, поданих колишньою дружиною Олмана, Марі Анжелою Кінг.

Олман подав на розлучення з Кінг у листопаді 2021 року, а Кінг подала судові документи в грудні 2022 року, які переключили увагу на Шер.

У позові дружини 47-річного Елайджі Блю Оллмана стверджується, що четверо чоловіків вивели його з номера нью-йоркського готелю в листопаді минулого року, коли подружжя відзначало річницю весілля.

Кінг стверджувала, що один із чотирьох чоловіків сказав їй, що їх найняла Шер.

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