У центрі Києва водій велосипеду влетів у автомобіль Land Rover: відео ДТП

Встановленням всіх обставин та наданням правової кваліфікації події займатимуться слідчі.

У Києві у середу, 27 вересня, сталося ДТП за участі ровера та Land Rover. Про це розповіли у Патрульній поліції Києва.

Під час аварії на бульварі Тараса Шевченка дорогу не поділили велосипедист та водій транспортного засобу Land Rover. Керманич двоколісного не встиг загальмувати, в'їхав у задню частину автівки та впав, отримавши тілесні ушкодження.

Водія велосипеду ушпиталили.

Встановленням всіх обставин та наданням правової кваліфікації події займатимуться слідчі.

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