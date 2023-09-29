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Кабмін надасть 1 млрд грн на розвиток індустріальних парків, — Свириденко

19:07, 29 вересня 2023
Розвиток індустріальних парків створить нові робочі місця і принесе користь у вигляді податків та посилення розвитку переробної промисловості, «яка має стати новою економічною філософією України».
Кабмін надасть 1 млрд грн на розвиток індустріальних парків, — Свириденко
Фото: facebook \ Юлія Свириденко
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Кабінет міністрів вперше виділить фінансовий стимул у розмірі 1 млрд грн для розвитку індустріальних парків наступного року. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

«На наступний рік у проєкті бюджету ми передбачили 1 млрд гривень на облаштування індустріальних парків. Це сприятиме економічному розвитку регіонів», - заявила вона.

Свириденко вважає, що розвиток індустріальних парків створить нові робочі місця і принесе користь у вигляді податків та посилення розвитку переробної промисловості, «яка має стати новою економічною філософією України». А також створить рішення для релокованих підприємств, нових бізнесів під потреби відновлення і заміщення імпорту з росії та Білорусі. 

В рамках робочої поїздки Свириденко відвідала індустріальний парк у Білій Церкві, де працює 9 резидентів, серед яких 4 виробництва і два складські підприємства, деякі з яких перемістились в Київську область з лінії фронту.

Нещодавно уряд дозволив органам місцевого самоврядування фінансувати проєктування і будівництво інфраструктури індустріальних парків, для резидентів яких діють фіскальні стимули: 

  • звільнення від ввізного мита та ПДВ на обладнання;
  • звільнення від податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування;
  • пільгова ставка податку на нерухомість та землю — у разі рішення органів місцевого самоврядування. 

Також міністр відвідала одну з українських біотехнологічних компаній, яка займається виробництвом препаратів з плазми крові. Директор заводу Костянтин Єфименко сказав, що невдовзі компанія планує виходити на нові ринки та посилювати спроможності завдяки залученню стартапів у сфері біотехнологій.

Фото: facebook \ Юлія Свириденко

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