Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Введення посади держсекретаря міністерства мало принести сталість, але нічого не дало, - Віталій Безгін

Держсекретар у міністерстві мав стати носієм інституційної пам’яті, знань і політик, але зміна, яка мала принести сталість, нічого не дала, – Віталій Безгін.

Велика Палата Верховного Суду направила на повторний розгляд справу екс-судді КСУ Михайла Колоса після рішення ЄСПЛ

Велика Палата Верховного Суду вважає, що належним заходом індивідуального характеру для відновлення попереднього юридичного стану, який екс-суддя КСУ Михайло Колос мав до порушення Конвенції, буде повторний розгляд справи у КАС ВС.

Штрафи для поліцейських, працівників НАБУ та БЕБ за невиконання вимог прокурора: Комітет розглянув законопроект на предмет конституційності

Парламент може повернутися до законопроекту щодо вирішення деяких проблемних питань у діяльності органів прокуратури України.

Київський окружний адміністративний суд тимчасово отримав нових суддів

З восьми суддів, рекомендованих ВККС, посади суддів КОАС отримали сім суддів.

Київський окружний адміністративний суд: що відбувається з розглядом справ у цифрах

У ВРП повідомили, чому Київський окружний адміністративний суд розглядає справи тривалий час.

  1. В Україні

Щодо Спартака Субботи відкрили кримінальне провадження – поліція перевіряє, чи не підроблені в нього документи

10:28, 29 вересня 2023
Правоохоронці розслідують ймовірний факт підроблення Субботою документів про свою освіту.
Щодо Спартака Субботи відкрили кримінальне провадження – поліція перевіряє, чи не підроблені в нього документи
Джерело фото: svidomi.in.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Поліція Києва проводить досудове розслідування щодо факту можливих протиправних дій з боку блогер Спартака Субботи. Правоохоронці розслідують ймовірний факт підроблення Субботою документів про свою освіту.

Про це пише «hromadske», посилаючись на відповідь Міністерства освіти та науки.

Провадження слідчі відкрили ще 20 квітня.

Блогер Спартак Суббота був співведучим одного з найпопулярніших українських подкастів «Подкаст терапія», де разом з актором і коміком Євгеном Яновичем вони обговорювали здебільшого психологію.

Згодом вийшло розслідування Іллі Полудьонного про те, що що Спартак Суббота міг брехати про себе. 11 квітня текстову версію матеріалу опублікували на сайті видання «Свідомі». Також на YouTube є п'ятисерійна версія розслідування.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду