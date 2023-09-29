Щодо Спартака Субботи відкрили кримінальне провадження – поліція перевіряє, чи не підроблені в нього документи

Правоохоронці розслідують ймовірний факт підроблення Субботою документів про свою освіту.

Джерело фото: svidomi.in.ua

Поліція Києва проводить досудове розслідування щодо факту можливих протиправних дій з боку блогер Спартака Субботи. Правоохоронці розслідують ймовірний факт підроблення Субботою документів про свою освіту.

Про це пише «hromadske», посилаючись на відповідь Міністерства освіти та науки.

Провадження слідчі відкрили ще 20 квітня.

Блогер Спартак Суббота був співведучим одного з найпопулярніших українських подкастів «Подкаст терапія», де разом з актором і коміком Євгеном Яновичем вони обговорювали здебільшого психологію.

Згодом вийшло розслідування Іллі Полудьонного про те, що що Спартак Суббота міг брехати про себе. 11 квітня текстову версію матеріалу опублікували на сайті видання «Свідомі». Також на YouTube є п'ятисерійна версія розслідування.

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