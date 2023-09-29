Нацбанк продовжив термін обміну монет та старих банкнот до кінця війни

Національний банк України оголосив про продовження терміну обміну дрібних монет та старих банкнот гривні, які вилучаються з обігу та перестали бути засобом платежу, до кінця дії воєнного стану в Україні та ще протягом трьох місяців після його припинення або скасування. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Мова йде про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень старих зразків, які були в обігу до 2003 року. Ці монети та банкноти вже тривалий час не приймаються в готівкових розрахунках за товари та послуги.
Обмін цих монет і банкнот можна буде здійснити безкоштовно та без обмежень в підрозділах Національного банку, а саме:
- Київ, Контрактова площа, 2А;
- Дніпро, вул. Воскресенська, 13;
- Львів, вул. Коперника, 4;
- Одеса, вул. Рішельєвська, 8;
- Харків, Театральна пл., 1;
- Хмельницький, вул. Володимирська, 91.
Також можна скористатися послугами відділень уповноважених банків, включаючи АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», та АТ «ПУМБ». Повний перелік відділень та філій для обміну доступний на офіційних веб-сайтах цих банків.
Обмін здійснюється на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам для розмінних монет.
На сьогоднішній день в обігу залишається близько 7,2 мільярди штук монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. З початку вилучення їх з обігу було обмінено понад 220 мільйонів таких монет, зокрема понад 3 мільйони штук протягом останнього місяця.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.