Нацбанк продовжив термін обміну монет та старих банкнот до кінця війни

Монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень старих зразків можна буде обміняти до кінця війни.

Національний банк України оголосив про продовження терміну обміну дрібних монет та старих банкнот гривні, які вилучаються з обігу та перестали бути засобом платежу, до кінця дії воєнного стану в Україні та ще протягом трьох місяців після його припинення або скасування. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Мова йде про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень старих зразків, які були в обігу до 2003 року. Ці монети та банкноти вже тривалий час не приймаються в готівкових розрахунках за товари та послуги.

Обмін цих монет і банкнот можна буде здійснити безкоштовно та без обмежень в підрозділах Національного банку, а саме:

Київ, Контрактова площа, 2А;

Дніпро, вул. Воскресенська, 13;

Львів, вул. Коперника, 4;

Одеса, вул. Рішельєвська, 8;

Харків, Театральна пл., 1;

Хмельницький, вул. Володимирська, 91.

Також можна скористатися послугами відділень уповноважених банків, включаючи АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», та АТ «ПУМБ». Повний перелік відділень та філій для обміну доступний на офіційних веб-сайтах цих банків.

Обмін здійснюється на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам для розмінних монет.

На сьогоднішній день в обігу залишається близько 7,2 мільярди штук монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. З початку вилучення їх з обігу було обмінено понад 220 мільйонів таких монет, зокрема понад 3 мільйони штук протягом останнього місяця.

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