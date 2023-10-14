Как узнать, готов ли загранпаспорт: инструкция

Государственная миграционная служба напоминает, что проверить, готов ли загранпаспорт, можно онлайн. Это можно сделать на сайте миграционной службы.
Инструкция, как проверить, готов ли загранпаспорт:
- Зайдите на официальный сайт Государственной миграционной службы.
- В разделе "Сервисы" выберите вкладку "Проверка состояния оформления документов".
- Заполните форму: в первом пункте выберите "Паспорт гражданина Украины для выезда за границу".
- Далее выберите, для кого оформлялся паспорт - для взрослого или ребенка.
- После этого необходимо ввести серию и номер документа. Ожидайте информацию о готовности документа.
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