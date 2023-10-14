Как узнать, готов ли загранпаспорт: инструкция

Узнать можно на сайте миграционной службы.

Государственная миграционная служба напоминает, что проверить, готов ли загранпаспорт, можно онлайн. Это можно сделать на сайте миграционной службы.

Инструкция, как проверить, готов ли загранпаспорт:

Зайдите на официальный сайт Государственной миграционной службы.

официальный сайт Государственной миграционной службы. В разделе "Сервисы" выберите вкладку "Проверка состояния оформления документов".

вкладку "Проверка состояния оформления документов". Заполните форму: в первом пункте выберите "Паспорт гражданина Украины для выезда за границу".

Далее выберите, для кого оформлялся паспорт - для взрослого или ребенка.

После этого необходимо ввести серию и номер документа. Ожидайте информацию о готовности документа.

Ранее сообщалось, как быстро восстановить удостоверение водителя онлайн или в сервисном центре МВД.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.