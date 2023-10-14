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  1. В Украине

В Пенсионном фонде пояснили, какие коммунальные льготы имеет вдова погибшего военного

21:00, 14 октября 2023
Льгота предоставляется без учета среднемесячного дохода.
В Пенсионном фонде пояснили, какие коммунальные льготы имеет вдова погибшего военного
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Пенсионный фонд рассказывает, какие коммунальные льготы у вдовы погибшего военного ВСУ.

Отмечается, что льготы, предоставляемые вдове погибшего защитника Украины, определены ст. 15 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Одной из льгот является 50-процентная скидка на оплату коммунальных услуг.

Льгота предоставляется на следующие услуги:

  • по управлению многоквартирным домом;
  • по снабжению и распределению природного газа, электрической и тепловой энергии, снабжению горячей водой, централизованным водоснабжением, централизованным водоотводом, обращением с бытовыми отходами;
  • на оплату абонентского обслуживания для потребителей по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальным договорам с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг, а также расходов на управление многоквартирным домом, в котором создано объединение совладельцев, жилищно-строительный (жилой) кооператив и расходы на коммунальные услуги в таком доме;
  • на приобретение твердого топлива и сжиженного газа (при наличии в жилом помещении печного отопления).

При расчетах платы за отопление и пользование жильем площадь, на которую предоставляется скидка, составляет 21 кв. м на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку оплаты, и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Если же вдова нетрудоспособна и ее семья состоит только из нетрудоспособных лиц, 50-процентная скидка за пользование газом для отопления жилья предоставляется на двойной размер нормативной отопительной площади (42 кв. м на каждое лицо, имеющее право на скидку оплаты, и 21 кв.м на семью).

Льгота предоставляется без учета среднемесячного дохода.

Льгота по плате за жилье, коммунальные услуги и топливо предоставляется независимо от вида жилья или формы собственности на него.

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