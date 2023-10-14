В Хмельницкой области наказали наводчицу российских ракет

Суд назначил жительнице Хмельницкой области 15 лет тюрьмы.

Фото: Хмельницкая областная прокуратура

В Хмельницкой области женщина, которая передавала врагу информацию о расположении военных объектов и объектов критической инфраструктуры области, получила 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура области.

Женщину признали виновной в государственной измене.

Прокуроры в суде доказали, что с начала полномасштабной войны женщина через одну из социальных сетей наладила контакт с представителем фсб рф.

Она передавала ему информацию о расположении военных объектов, объектов критической инфраструктуры, предприятий, работающих на оборонный комплекс страны, местонахождении аэродромов и железнодорожных станций по городу и области. За предоставление информации женщина получала деньги.

В апреле прошлого года по присланным ею данным оккупанты нанесли ракетный удар по территории Полонской ОТГ.

В соцсетях она оправдывала и восхваляла действия оккупантов, призывала поддерживать армию рф и незаконные вооруженные формирования.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области корректировщица вражеских ракет получила пожизненное заключение.

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