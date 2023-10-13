В Кировоградской области корректировщица вражеских ракет получила пожизненное заключение

Женщина «сливала» врагу локации военной и критической инфраструктуры в области.

Фото: СБУ

В Кировоградской области реальный срок заключения получила агентка фсб, которая «сливала» в рф локации военной и критической инфраструктуры в регионе. Об этом сообщает СБУ.

По ее координатам оккупанты осуществляли неоднократные ракетные удары. Среди основных целей врага были предприятия Укроборонпрома и нефтеперерабатывающей отрасли.

Злоумышленницу задержали в марте этого года во время фотографирования одного из местных заводов.

Суд назначил ей высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы.

Осуждена жительница Александрийского района, которую фсб дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения рф.

Для сбора разведданных она объезжала территорию области и скрыто фиксировала локации украинских объектов с привязкой к местности.

Полученную информацию пересылала в виде текстовых сообщений через мессенджер своему «связному». Им оказался ее знакомый – боевик оккупационных группировок рф, воюющий на восточном фронте.

Далее он «отчитывался» своему российскому куратору с фсб.

Во время обысков у женщины изъяли телефон, используемый ею для коммуникации с оккупантами.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной в государственной измене.

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