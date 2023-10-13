КМУ ввел ограничения для госкомпаний на расход средств, если они не утвердят свои годовые финпланы

Правительство внесло изменение в постановление.

Источник фото: minre.gov.ua

Правительство внесло изменение в постановление КМУ «О порядке осуществления расходов субъектами хозяйствования государственного сектора экономики в случае неутверждения (несогласования) годовых финансовых планов в установленном порядке».

Соответствующее принято согласовано на заседании правительства в пятницу, 13 октября.

Как пояснил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, предусмотрено, что субъекты хозяйствования государственного сектора экономики в случае неутверждения (несогласования) годовых финансовых планов в установленном порядке могут осуществлять расходы, которые непосредственно связанны с производством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг).

«При этом запрещается осуществлять расходы на, среди прочего, отчисления в резерв сомнительных долгов (ожидаемых кредитных убытков)», - отметил представитель Кабмина в Верховной Раде.

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