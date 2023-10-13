КМУ ввів обмеження для держкомпаній на витрату коштів, якщо вони не затвердять свої річні фінплани

Уряд вніс зміну до постанови.

Джерело фото: minre.gov.ua

Уряд вніс зміну до постанови КМУ «Про порядок здійснення витрат субʼєктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку».

Відповідне рішення прийнято на засіданні Уряду в п'ятницю, 13 жовтня.

Як пояснив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передбачено, що суб’єкти господарювання державного сектора економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку можуть здійснювати витрати, які безпосередньо пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).

«При цьому забороняється здійснювати витрати на, серед іншого, відрахування до резерву сумнівних боргів (очікуваних кредитних збитків)», - зазначив представник Кабміну у Верховній Раді.

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