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  1. В Україні

На Кіровоградщині коригувальниця ворожих ракет отримала довічне ув'язнення

23:03, 13 жовтня 2023
Жінка «зливала» ворогу локації військової та критичної інфраструктури у області.
На Кіровоградщині коригувальниця ворожих ракет отримала довічне ув'язнення
Фото: СБУ
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У Кіровоградській області реальний термін ув’язнення отримала агентка фсб, яка «зливала» в рф локації військової та критичної інфраструктури в регіоні. Про це повідомляє СБУ.

За її координатами окупанти здійснювали неодноразові ракетні удари. Серед основних цілей ворога були підприємства Укроборонпрому та нафтопереробної галузі.

Зловмисницю затримали у березні цього року під час фотографування одного з місцевих заводів.

Суд призначив їй найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі.

Засудженою є мешканка Олександрійського району, яку фсб дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення рф.

Для збору розвідданих вона об’їжджала територію області й приховано фіксувала локації українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

Отриману інформацію пересилала у вигляді текстових повідомлень через месенджер своєму «зв’язковому». Ним виявився її знайомий – бойовик окупаційних угруповань рф, який воює на східному фронті.

Далі він «звітував» своєму російському куратору з фсб.

Під час обшуків у жінки вилучили телефон, який вона використовувала для комунікації з окупантами.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною у державній зраді. 

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