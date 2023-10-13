На Кіровоградщині коригувальниця ворожих ракет отримала довічне ув'язнення

У Кіровоградській області реальний термін ув’язнення отримала агентка фсб, яка «зливала» в рф локації військової та критичної інфраструктури в регіоні. Про це повідомляє СБУ.
За її координатами окупанти здійснювали неодноразові ракетні удари. Серед основних цілей ворога були підприємства Укроборонпрому та нафтопереробної галузі.
Зловмисницю затримали у березні цього року під час фотографування одного з місцевих заводів.
Суд призначив їй найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі.
Засудженою є мешканка Олександрійського району, яку фсб дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення рф.
Для збору розвідданих вона об’їжджала територію області й приховано фіксувала локації українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.
Отриману інформацію пересилала у вигляді текстових повідомлень через месенджер своєму «зв’язковому». Ним виявився її знайомий – бойовик окупаційних угруповань рф, який воює на східному фронті.
Далі він «звітував» своєму російському куратору з фсб.
Під час обшуків у жінки вилучили телефон, який вона використовувала для комунікації з окупантами.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною у державній зраді.
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