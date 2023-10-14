Украина — Северная Македония: где смотреть матч отбора на Евро-2024

Матч Украина — Северная Македония состоится 14 октября в Праге в 16:00 по киевскому времени.

Фото: iSport.ua

В субботу, 14 октября, сборная Украины по футболу встретится с командой Северной Македонии в матче седьмого тура отбора на Евро-2024 в группе С. Поединок состоится в Праге в 16:00 по киевскому времени.

Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире местных телеканалов Суспильного.

Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка станет сервис MEGOGO.

Предматчевая студия там начнется в 14.45. Трансляция будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Комментировать матч будут Вадим Скичко и Роберто Моралес.

Напомним, что сборная Украины уступила Италии в матче отбора Евро-2024.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.