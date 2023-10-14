Іноземців зможуть евакуювати із Сектору Гази: Єгипет відкрив прикордонний пункт Рафах

Єгипет уклав угоду про відкриття прикордонного пункту Рафах для іноземців у Секторі Газа.

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Єгипет, Ізраїль та Сполучені Штати домовилися дозволити іноземцям, які проживають в секторі Газа, використовувати прикордонний пункт Рафах для виїзду в Єгипет, – повідомляє Times of Israel.

Ця угода вимагає від Ізраїлю утриматися від військових дій у районах, через які іноземці будуть подорожувати із палестинської території. Переговори також включали участь Катару, та отримали схвалення палестинських терористичних груп, зокрема ХАМАС та Ісламського джихаду.

Важливо відзначити, що ця угода не стосується осіб, яких утримує в заручниках група ХАМАС.

Паралельно до цієї угоди, тривають переговори щодо доставки гуманітарної допомоги в сектор Газа через прикордонний пункт, але поки що домовленості не досягнуті.

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