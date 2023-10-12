Чому українців не евакуйовують із Сектора Гази: пояснення від посольства

Затримка евакуації полягає в єдиному пункті пропуску до Єгипту – посол України в Ізраїлі.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі національного телемарафону розкрив причини затримки початку евакуації українців з сектора Гази, який перебуває під обстрілами.

За його словами, проблема евакуації з Сектора Гази не обмежується лише Україною, але виникає для всіх країн світу. Найголовнішою причиною є закритий єдиний пункт пропуску до Єгипту, «Рафах», і на жаль, жодне посольство, включаючи посольства Європейських країн і Сполучених Штатів Америки, не змогло евакуювати своїх громадян.

Посол зауважив, що Україна готова до евакуації своїх громадян і надала всі необхідні документи для їх виїзду. Однак основна проблема полягає в тому, що зараз існує недорозуміння між двома сторонами - Єгиптом і ХАМАСом. Обидві сторони обвинувають одна одну у непусканні жителів сектора Гази до єгипетського пункту пропуску. Діпломат наголосив, що ситуація є досить складною та невизначеною.

«У нас все готово для евакуації. Наші співробітники в посольстві Єгипту готові зустріти в будь-який час, допомогти поновити документи, якщо потрібно поновити чи паспортизувати і зробити все необхідне. Списки передані єгипетській стороні на узгодження і погоджені», – сказав Корнійчук.

Посол України також вказав, що США вже порушили це питання перед ізраїльським прем'єр-міністром Нетаньяху, і це може сприяти розв'язанню проблеми евакуації громадян з сектора Гази.

Нагадаємо, 11 жовтня Україна організувала перший евакуаційний рейс із Ізраїлю.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, кількість жертв нападу ХАМАСу на Ізраїль зросла до 1300.

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