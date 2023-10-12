Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Відчуваєте? Виборами пахне», – Денис Малюська анонсував закупівлю, відео

Міністр юстиції Денис Малюська, анонсуючи закупівлю локшини, зробив несподівану заяву.

Кваліфікаційне оцінювання деяких суддів перенесено на листопад

Громадській раді доброчесності необхідно краще підготуватися до співбесід

Стало відомо, хто претендує до Вищої ради правосуддя за квотою Президента

Станом на 12 жовтня на посаду члена ВРП претендують троє осіб, двоє з яких також хочуть стати суддями Конституційного Суду.

Вища рада правосуддя з першої спроби не змогла призначити голову Служби судової охорони

Проти переможця конкурсу на посаду голови Судової охорони повстали колеги, відтак ВРП повернеться до розгляду його кандидатури 2 листопада.

Наталію Кузнєцову рекомендовано до складу Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме нових суддів КСУ

Професор Наталія Кузнєцова була єдиним кандидатом до складу Дорадчої групи, що буде оцінювати кандидатів у Конституційний Суд України.

  1. В Україні
  2. / У світі

Чому українців не евакуйовують із Сектора Гази: пояснення від посольства

20:01, 12 жовтня 2023
Затримка евакуації полягає в єдиному пункті пропуску до Єгипту – посол України в Ізраїлі.
Чому українців не евакуйовують із Сектора Гази: пояснення від посольства
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі національного телемарафону розкрив причини затримки початку евакуації українців з сектора Гази, який перебуває під обстрілами.

За його словами, проблема евакуації з Сектора Гази не обмежується лише Україною, але виникає для всіх країн світу. Найголовнішою причиною є закритий єдиний пункт пропуску до Єгипту, «Рафах», і на жаль, жодне посольство, включаючи посольства Європейських країн і Сполучених Штатів Америки, не змогло евакуювати своїх громадян.

Посол зауважив, що Україна готова до евакуації своїх громадян і надала всі необхідні документи для їх виїзду. Однак основна проблема полягає в тому, що зараз існує недорозуміння між двома сторонами - Єгиптом і ХАМАСом. Обидві сторони обвинувають одна одну у непусканні жителів сектора Гази до єгипетського пункту пропуску. Діпломат наголосив, що ситуація є досить складною та невизначеною.

«У нас все готово для евакуації. Наші співробітники в посольстві Єгипту готові зустріти в будь-який час, допомогти поновити документи, якщо потрібно поновити чи паспортизувати і зробити все необхідне. Списки передані єгипетській стороні на узгодження і погоджені», – сказав Корнійчук.

Посол України також вказав, що США вже порушили це питання перед ізраїльським прем'єр-міністром Нетаньяху, і це може сприяти розв'язанню проблеми евакуації громадян з сектора Гази.

Нагадаємо, 11 жовтня Україна організувала перший евакуаційний рейс із Ізраїлю.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, кількість жертв нападу ХАМАСу на Ізраїль зросла до 1300.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України